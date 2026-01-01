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1 cœur vCPU
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kill Bill

Kill Bill est une plateforme de facturation et de paiement open source éprouvée, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'intégralité du processus de monétisation — gestion du catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture enfichable qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.

L'auto-hébergement de Kill Bill vous permet de garder le contrôle total des métadonnées de paiement des clients, de l'historique des abonnements et des règles de tarification, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les changements de plan, sans avoir à écrire un seul appel API.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Kill Bill

Moteur d'abonnement

Essais de modèles, contrats à durée déterminée, tarification mixte, et mises à niveau et déclassements complexes de catalogues avec proratisation gérée automatiquement.

Extensions de passerelle de paiement

Acheminez les paiements via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal et des dizaines d'autres fournisseurs à l'aide de plugins de paiement interchangeables.

Facturation et relance

Générez des factures à temps, retentez les paiements échoués avec des règles de relance configurables, et récupérez les revenus sans écrire de scripts personnalisés.

Console d'administration Kaui

Parcourez les comptes, remboursez les paiements, modifiez les abonnements et consultez les factures via une interface web dédiée, conçue pour les équipes de support et financières.

API REST et extensions

Une API REST complète et un SDK de plugin Java/Ruby vous permettent d'intégrer Kill Bill avec des CRM, des moteurs fiscaux et des outils d'analyse sans forker le cœur.

Compatible multi-locataire

Isolez les marques, les régions ou les segments de clientèle au sein d'une seule instance grâce à la multi-location intégrée avec des catalogues et des identifiants séparés.

Pourquoi exécuter Kill Bill avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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