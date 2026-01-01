Déployez Kill Bill en un clic.
Plateforme de facturation et de paiement par abonnement open source pour les SaaS, les places de marché et les entreprises basées sur l'utilisation.
Choisissez un pack VPS pour Kill Bill
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kill Bill
Kill Bill est une plateforme de facturation et de paiement open source éprouvée, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'intégralité du processus de monétisation — gestion du catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture enfichable qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.
L'auto-hébergement de Kill Bill vous permet de garder le contrôle total des métadonnées de paiement des clients, de l'historique des abonnements et des règles de tarification, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les changements de plan, sans avoir à écrire un seul appel API.
Fonctionnalités clés de Kill Bill
Moteur d'abonnement
Essais de modèles, contrats à durée déterminée, tarification mixte, et mises à niveau et déclassements complexes de catalogues avec proratisation gérée automatiquement.
Extensions de passerelle de paiement
Acheminez les paiements via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal et des dizaines d'autres fournisseurs à l'aide de plugins de paiement interchangeables.
Facturation et relance
Générez des factures à temps, retentez les paiements échoués avec des règles de relance configurables, et récupérez les revenus sans écrire de scripts personnalisés.
Console d'administration Kaui
Parcourez les comptes, remboursez les paiements, modifiez les abonnements et consultez les factures via une interface web dédiée, conçue pour les équipes de support et financières.
API REST et extensions
Une API REST complète et un SDK de plugin Java/Ruby vous permettent d'intégrer Kill Bill avec des CRM, des moteurs fiscaux et des outils d'analyse sans forker le cœur.
Compatible multi-locataire
Isolez les marques, les régions ou les segments de clientèle au sein d'une seule instance grâce à la multi-location intégrée avec des catalogues et des identifiants séparés.
Pourquoi exécuter Kill Bill avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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