Kill Bill est une plateforme de facturation et de paiement open source éprouvée, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'intégralité du processus de monétisation — gestion du catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture enfichable qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.

L'auto-hébergement de Kill Bill vous permet de garder le contrôle total des métadonnées de paiement des clients, de l'historique des abonnements et des règles de tarification, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les changements de plan, sans avoir à écrire un seul appel API.