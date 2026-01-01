Déployez LibreChat en un clic.
Plateforme de chat IA open-source offrant une interface unifiée pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles locaux.
Choisissez un pack VPS pour LibreChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LibreChat
LibreChat est une alternative auto-hébergée à ChatGPT avec plus de 15 000 étoiles GitHub qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI et les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre différents tableaux de bord de fournisseurs.
Ce modèle regroupe la pile complète de LibreChat : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des chats, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS permet de conserver les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.
Fonctionnalités clés de LibreChat
Accès IA multi-fournisseurs
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI et Ollama locaux et basculez entre eux dans une seule session de chat.
Requêtes de documents RAG
Téléchargez des documents et interrogez-les avec n'importe quel modèle d'IA connecté en utilisant le pipeline de récupération intégré propulsé par pgvector.
Recherche de conversation
Retrouvez instantanément les conversations passées grâce à la recherche en texte intégral optimisée par MeiliSearch sur l'ensemble de votre historique de conversations.
Gestion des utilisateurs
Enregistrer plusieurs utilisateurs avec une connexion par e-mail/mot de passe, gérer l'accès aux clés API de manière centralisée et suivre la consommation de jetons par utilisateur.
Confidentialité complète
Toutes les conversations IA et les documents téléchargés restent sur votre VPS — aucune collecte de données par des tiers au-delà des API des fournisseurs d'IA que vous choisissez.
Pourquoi exécuter LibreChat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.