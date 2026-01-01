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Plateforme de planification et de gestion des médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative à Buffer, Hootsuite et à d'autres planificateurs commerciaux.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mixpost

Mixpost est une plateforme d'ordonnancement et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et d'autres planificateurs de médias sociaux commerciaux. Elle permet aux agences, aux spécialistes du marketing et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, limites de publication ou quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.

L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS maintient chaque publication, file d'attente programmée, événement d'analyse et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou imposer des limites de débit d'API.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Mixpost

Planification multiplateforme

Programmez des publications sur Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, et plus encore à partir d'un calendrier unifié avec aperçu et personnalisation par plateforme.

Calendrier par glisser-déposer

Calendrier de contenu visuel avec reprogrammation par glisser-déposer, catégories à code couleur et opérations en masse pour organiser des campagnes sur plusieurs semaines.

Médiathèque

Bibliothèque de médias intégrée avec téléchargement d'images et de vidéos, détection automatique du format et ressources réutilisables dans les publications et les modèles.

Plusieurs espaces de travail

Organisez les comptes et les campagnes dans des espaces de travail distincts avec des autorisations utilisateur par espace de travail — parfait pour les agences gérant de nombreux clients.

Flux de travail d'approbation

Les files d'attente d'approbation facultatives permettent aux membres de l'équipe de rédiger des publications pour examen avant qu'elles ne soient planifiées ou publiées, soutenant ainsi les flux de travail des clients d'agence.

API REST

L'API REST complète permet des intégrations avec des outils externes — générateurs de contenu, tableaux de bord analytiques ou formulaires d'inscription personnalisés alimentant des files d'attente.

Pourquoi exécuter Mixpost avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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