NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus populaire disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.

L'auto-hébergement de NextChat préserve la confidentialité de vos clés API et de votre historique de conversation. L'accès peut être verrouillé avec un code de mot de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.