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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec NextChat

NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus populaire disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.

L'auto-hébergement de NextChat préserve la confidentialité de vos clés API et de votre historique de conversation. L'accès peut être verrouillé avec un code de mot de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer et aucune rétention de données côté serveur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de NextChat

Prise en charge multi-fournisseurs

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs à partir d'une seule interface utilisateur sans changer d'outil.

Bibliothèque d'invites intégrée

Des centaines d'invites système pré-construites pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.

Protection par code d'accès

Restreignez l'accès à votre instance avec un code d'accès, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lors d'un déploiement public.

Aucune base de données requise

Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, ce qui rend le déploiement et la maintenance minimaux.

Rendu Markdown et code

Les réponses s'affichent avec un support Markdown complet, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les formules LaTeX et le HTML en ligne.

Prise en charge du plugin MCP

Activer le Protocole de Contexte de Modèle (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.

Pourquoi exécuter NextChat avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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