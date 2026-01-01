Déployez Razzia avec une installation en un clic.
Plateforme de quiz en temps réel auto-hébergée pour organiser des événements de quiz multijoueurs depuis votre propre VPS.
Choisissez un pack VPS pour Razzia
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Razzia
Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open-source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les rassemblements d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de téléchargement d'application pour les participants.
L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre contenu de quiz et des données des participants, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en conteneur unique le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.
Fonctionnalités clés de Razzia
Multijoueur en temps réel
Le jeu en direct alimenté par WebSocket fournit des questions et des scores à tous les participants simultanément, sans décalage perceptible, même sur différents réseaux.
Aucune application requise
Les participants rejoignent instantanément via n'importe quel navigateur moderne en utilisant un code de salle — aucun compte, aucune installation et aucune friction d'inscription avant le début du quiz.
Tableau de bord du gestionnaire
L'interface /manager protégée par mot de passe donne à l'hôte un contrôle total sur le déroulement du jeu — démarrer, faire avancer et terminer les manches à son propre rythme.
Contenu de quiz personnalisé
Définissez les quiz comme des fichiers JSON stockés sur votre serveur, vous donnant la pleine propriété des questions, des réponses et de la notation sans aucun verrouillage propriétaire.
Salles simultanées
Exécutez plusieurs salles de jeu indépendantes à partir d'une seule instance, afin qu'un seul déploiement puisse servir plusieurs équipes ou sessions simultanément.
Pourquoi exécuter Razzia avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web