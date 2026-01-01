XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré App Within Minutes, les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances personnalisée, un outil de suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.

L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et aucune donnée ne quitte votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.