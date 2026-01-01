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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec XWiki

XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré App Within Minutes, les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances personnalisée, un outil de suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.

L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et aucune donnée ne quitte votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de XWiki

Modèle de page structurée

Organisez le contenu dans des espaces et des pages hiérarchiques avec des relations parent-enfant, en maintenant les grandes bases de connaissances navigables et cohérentes.

Générateur d'applications intégré

Créez des applications de données personnalisées sur des pages wiki à l'aide de l'assistant App Within Minutes — aucun framework externe ni codage requis.

Plus de 900 extensions

Étendez XWiki avec une bibliothèque de plus de 900 extensions communautaires couvrant les calendriers, les diagrammes, la gestion des tâches et l'authentification LDAP.

Moteur de script

Rédigez des scripts Velocity, Groovy ou Python dans les pages wiki pour créer du contenu dynamique, des tableaux de bord et des rapports automatisés.

Recherche en texte intégral

Solr intégré indexe tout le contenu des pages et les pièces jointes, fournissant instantanément des résultats pertinents, même sur de grandes bases de connaissances.

Historique des révisions

Chaque modification est automatiquement versionnée avec une vue complète des différences et une restauration en un clic pour récupérer n'importe quelle version précédente de n'importe quelle page.

Pourquoi exécuter XWiki avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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