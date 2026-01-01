Déployez Komari : installation en un clic.
Tableau de bord de surveillance de serveurs léger et auto-hébergé avec collecte de données basée sur des agents et métriques en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Komari
Komari est un outil de surveillance de serveur léger et open-source conçu pour les auto-hébergeurs qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur infrastructure sans la complexité des plateformes de surveillance d'entreprise. Il utilise un petit agent installé sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, qui sont ensuite affichées dans un tableau de bord web épuré.
Étant donné que Komari est auto-hébergé, toutes vos données de télémétrie de serveur restent sur votre propre infrastructure, sans aucune donnée envoyée à des services tiers. La conception basée sur SQLite signifie zéro dépendance à une base de données externe, ce qui le rend rapide à déployer et simple à maintenir, même pour les petites équipes et les opérateurs individuels.
Fonctionnalités clés de Komari
Surveillance basée sur des agents
Installez l'agent léger Komari sur n'importe quel serveur pour collecter et diffuser les métriques vers votre tableau de bord central.
Mesures en temps réel
Visualisez l'utilisation du CPU, la consommation de mémoire, les E/S disque et le débit réseau, mis à jour en direct dans l'interface web.
Tableau de bord multi-serveurs
Surveillez tous vos serveurs depuis un tableau de bord unique, chaque agent rapportant indépendamment à l'hôte central.
Zéro dépendances externes
Le stockage SQLite signifie qu'il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer — juste le conteneur et un volume de données persistant.
Support de thème personnalisé
Personnalisez l'apparence du tableau de bord pour l'adapter à vos préférences ou à l'image de marque de votre organisation.
Pourquoi exécuter Komari avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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