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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Komari

Komari est un outil de surveillance de serveur léger et open-source conçu pour les auto-hébergeurs qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur infrastructure sans la complexité des plateformes de surveillance d'entreprise. Il utilise un petit agent installé sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, qui sont ensuite affichées dans un tableau de bord web épuré.

Étant donné que Komari est auto-hébergé, toutes vos données de télémétrie de serveur restent sur votre propre infrastructure, sans aucune donnée envoyée à des services tiers. La conception basée sur SQLite signifie zéro dépendance à une base de données externe, ce qui le rend rapide à déployer et simple à maintenir, même pour les petites équipes et les opérateurs individuels.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Komari

Surveillance basée sur des agents

Installez l'agent léger Komari sur n'importe quel serveur pour collecter et diffuser les métriques vers votre tableau de bord central.

Mesures en temps réel

Visualisez l'utilisation du CPU, la consommation de mémoire, les E/S disque et le débit réseau, mis à jour en direct dans l'interface web.

Tableau de bord multi-serveurs

Surveillez tous vos serveurs depuis un tableau de bord unique, chaque agent rapportant indépendamment à l'hôte central.

Zéro dépendances externes

Le stockage SQLite signifie qu'il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer — juste le conteneur et un volume de données persistant.

Support de thème personnalisé

Personnalisez l'apparence du tableau de bord pour l'adapter à vos préférences ou à l'image de marque de votre organisation.

Pourquoi exécuter Komari avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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