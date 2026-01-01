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Assistant de recherche IA auto-hébergé qui exécute des flux de travail de recherche approfondie itératifs en utilisant des fournisseurs de LLM cloud.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Local Deep Research

Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche en plusieurs étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie des requêtes, rassemble des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.

Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, de sorte que les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Local Deep Research

Recherche approfondie itérative

Planifie les requêtes, assure le suivi des lacunes et agrège les sources en rapports structurés avec des citations plutôt que des réponses ponctuelles.

Fournisseurs de LLM Cloud

Fonctionne avec OpenRouter, OpenAI, Anthropic et tout point de terminaison compatible OpenAI — changez de fournisseurs et de modèles depuis l'interface utilisateur web sans redémarrer le conteneur.

Moteur de recherche privé

Livré avec SearXNG afin que les requêtes de recherche soient agrégées à partir de dizaines de moteurs de recherche sans les exposer aux traqueurs commerciaux.

Vos données restent en sécurité

L'historique de recherche, les rapports générés et la configuration résident sur votre VPS — seuls les appels d'inférence de modèle quittent le serveur, chiffrés en transit vers le fournisseur de votre choix.

Rapports cités, exportables

Chaque allégation est liée à sa source afin que les rapports puissent être examinés, vérifiés et exportés pour une utilisation en aval.

Configuration basée sur le Web

Les fournisseurs de modèles, les clés API et les paramètres de recherche sont gérés via la page de paramètres intégrée — pas de modification des fichiers de configuration sur le serveur.

Pourquoi exécuter Local Deep Research avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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