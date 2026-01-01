Déployez JumpServer avec une installation en un clic.
Plateforme open source de gestion des accès privilégiés pour un accès centralisé SSH, RDP et aux bases de données à l'ensemble de votre infrastructure.
Choisissez un pack VPS pour JumpServer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec JumpServer
JumpServer est une plateforme de gestion des accès privilégiés (PAM) open source qui fournit une passerelle centralisée pour accéder à tous les actifs d'infrastructure — serveurs, bases de données, clusters Kubernetes et périphériques réseau. Au lieu de distribuer des clés SSH ou de partager directement des mots de passe, les équipes s'authentifient via JumpServer, qui agit comme un proxy pour chaque connexion, enregistre toutes les activités et les sessions à des fins d'audit et de conformité. L'accès est régi par des permissions basées sur les rôles et des flux de travail d'approbation optionnels.
L'auto-hébergement de JumpServer conserve tous les enregistrements de session, les journaux d'accès et les identifiants stockés sur votre propre infrastructure — ce qui est essentiel pour les cadres de conformité tels que SOX, PCI-DSS et ISO 27001, qui exigent des pistes d'audit et la preuve que l'accès aux systèmes sensibles est contrôlé et surveillé.
Fonctionnalités clés de JumpServer
Passerelle d'accès centralisée
Acheminez toutes les connexions SSH, RDP, VNC et de base de données via un proxy unique et audité, éliminant l'exposition directe des identifiants aux ingénieurs.
Enregistrement et relecture de session
Chaque session privilégiée est enregistrée et rejouable dans le navigateur, offrant aux équipes de sécurité une piste d'audit complète de toute l'activité de l'infrastructure.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Accorder aux utilisateurs l'accès à des actifs spécifiques avec des autorisations granulaires et des flux de travail d'approbation à durée limitée afin que les identifiants ne soient jamais partagés directement.
Prise en charge multi-protocole
Gérer les serveurs Linux via SSH, les machines Windows via RDP ou VNC, les bases de données relationnelles, les clusters Kubernetes et les périphériques réseau à partir d'une seule plateforme.
Coffre-fort d'identifiants intégré
Stocker, renouveler et pousser automatiquement les identifiants afin que les utilisateurs se connectent via JumpServer sans jamais connaître les mots de passe sous-jacents.
Pourquoi exécuter JumpServer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.