Déployez pretix en un clic.
Plateforme de vente de billets open source pour les conférences, les festivals, les ateliers et tout événement avec un billet physique ou numérique.
Choisissez un pack VPS pour pretix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec pretix
pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des mises en vente sans s'effondrer.
L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.
Fonctionnalités clés de pretix
Vente de billets flexible
Vendez des billets payants, gratuits et basés sur des dons, avec des quotas, des bons, la sélection de sièges et la disponibilité basée sur le temps, pour plusieurs événements depuis une seule boutique.
Paiements intégrés
Intégrations natives avec Stripe, PayPal, SEPA, le virement bancaire et de nombreuses autres passerelles — aucun marché de plugins tiers n'est requis.
Plans de sièges
Sélection visuelle et interactive des sièges avec catégories, différenciation des prix et sièges accessibles pour les théâtres, les salles et les stades.
Enregistrement sur place
Les applications de scanner compagnons pour mobile et ordinateur de bureau valident les billets à code QR à l'entrée, y compris un mode hors ligne pour les lieux avec une mauvaise connectivité.
Boutiques multilingues
Déployez des billetteries localisées dans plus de 30 langues avec des e-mails traduits, des mises en page de billets et des parcours de paiement prêts à l'emploi.
API REST et Webhooks
Intégrez pretix avec des CRM, des systèmes comptables et l'impression de badges via une API REST documentée et des webhooks événementiels.
Pourquoi exécuter pretix avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.