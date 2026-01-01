VERT est un outil de conversion de fichiers open source qui traite tout localement dans le navigateur à l'aide de WebAssembly. Les fichiers ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur — il n'y a pas de traitement côté serveur, pas de téléchargement et pas de rétention de données. Il convertit des documents, des images, de l'audio et de la vidéo à l'aide de FFmpeg-WASM.

L'auto-hébergement de VERT sur un VPS le rend disponible en tant qu'outil d'équipe privé accessible depuis n'importe quel navigateur sans dépendre de services de conversion tiers. La conversion par lots avec glisser-déposer, l'absence de limites de taille de fichier et l'absence de dépendance au cloud en font une alternative pratique pour les flux de travail soucieux de la confidentialité.