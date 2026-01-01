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Plateforme CRM gratuite et open source pour la gestion des prospects, contacts, transactions, campagnes et cas de support dans une interface claire et personnalisable.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec EspoCRM

EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open-source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations clients. Elle couvre le cycle de vente complet — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.

L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données clients sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de EspoCRM

Pipeline de ventes complet

Suivez les prospects du premier contact jusqu'à la clôture grâce à des étapes d'opportunité personnalisables, des journaux d'activités et des prévisions intégrés à chaque fiche de compte.

Campagnes marketing

Créez et envoyez des campagnes email à des listes de contacts ciblées avec suivi des ouvertures et des clics, sans nécessiter de plateforme marketing tierce.

Entités et champs personnalisés

Créez des modèles de données personnalisés avec de nouveaux types d'entités, des champs, des relations et des vues via le panneau d'administration — aucun codage n'est requis pour la plupart des personnalisations.

Helpdesk intégré

Gérez les cas de support client avec un système de tickets qui se lie directement aux contacts, aux comptes et aux enregistrements de ventes pour un contexte complet.

API REST & Intégrations

Connectez EspoCRM à des systèmes externes via une API REST propre, avec des intégrations intégrées pour les serveurs de messagerie, la VoIP et les outils commerciaux populaires.

Pourquoi exécuter EspoCRM avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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