Déployez draw.io : installation en un clic.
Application de création de diagrammes gratuite et open source pour la création d'organigrammes, de diagrammes de réseau, d'UML et de visualisations d'architecture — entièrement auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour draw.io
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec draw.io
draw.io (diagrams.net) est un outil de création de diagrammes gratuit et open source auquel font confiance des millions d'ingénieurs, d'architectes et d'analystes commerciaux. Il prend en charge une large gamme de types de diagrammes — organigrammes, diagrammes de classes UML, diagrammes entité-relation, cartes de réseau et d'infrastructure, flux de travail BPMN, et bien plus encore — le tout à partir d'un éditeur sophistiqué basé sur navigateur.
L'auto-hébergement de draw.io sur votre propre VPS signifie que toutes les données de diagramme restent au sein de votre infrastructure. Aucun fichier n'est envoyé à des serveurs externes, ce qui en fait le choix par défaut pour les équipes des secteurs réglementés ou celles ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. L'image Docker est sans état et légère, sans dépendances de base de données.
Fonctionnalités clés de draw.io
Zéro dépendances externes
draw.io fonctionne comme un conteneur unique et sans état, sans nécessiter de base de données — les données de diagramme ne quittent jamais votre serveur.
Prise en charge étendue des diagrammes
Créez des organigrammes, des diagrammes UML, des diagrammes ER, des cartes réseau, des flux de travail BPMN et des wireframes à partir d'un éditeur unifié.
Intégrations de stockage cloud
Connectez-vous à Google Drive, Microsoft OneDrive et GitLab pour stocker et gérer les versions de vos diagrammes à côté de vos fichiers existants.
Exportation côté serveur
Exporter des diagrammes aux formats PDF, PNG, SVG et Visio (.vsdx) directement sur le serveur sans traitement côté client.
Éditeur compatible hors ligne
Fonctionne entièrement hors ligne en ajoutant
?offline=1 à l'URL — idéal pour les environnements isolés ou restreints.
Pourquoi exécuter draw.io avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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