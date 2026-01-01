Temporal est une plateforme d'exécution de workflows durables open source qui permet aux développeurs d'écrire des applications de longue durée et tolérantes aux pannes comme du code ordinaire. Les workflows écrits avec Temporal survivent automatiquement aux pannes de processus, aux partitions réseau et aux défaillances d'infrastructure — sans nécessiter de points de contrôle manuels, de machines d'état dans des bases de données ou de logique de nouvelle tentative complexe. Lorsqu'un worker redémarre, l'exécution reprend exactement là où elle s'était arrêtée.

Ce déploiement exécute la pile complète de Temporal : le serveur avec PostgreSQL pour la persistance et Elasticsearch pour la recherche d'historique de workflow et la visibilité. L'interface utilisateur web incluse vous permet de surveiller les workflows actifs, d'inspecter les historiques d'événements, de rechercher des exécutions par statut ou attributs personnalisés, et de déclencher des signaux — offrant à votre équipe une observabilité complète des processus métier en cours.