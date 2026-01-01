FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes basés sur le cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Avec une sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, l'exportation JSON et la prise en charge hors ligne, il maintient les topologies réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle à tout moment.

Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, afin que les diagrammes survivent aux sessions de navigateur et soient accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par e-mail ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de rétention de données et à des failles de sécurité.