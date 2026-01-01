Déployez FossFLOW en un clic.
Outil de création de diagrammes isométriques dans le navigateur, respectueux de la vie privée, pour la visualisation d'infrastructures et d'architectures système.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FossFLOW
FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes basés sur le cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Avec une sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, l'exportation JSON et la prise en charge hors ligne, il maintient les topologies réseau sensibles et les conceptions de systèmes sous votre contrôle à tout moment.
Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, afin que les diagrammes survivent aux sessions de navigateur et soient accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par e-mail ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de rétention de données et à des failles de sécurité.
Fonctionnalités clés de FossFLOW
Diagrammes isométriques
Créez des diagrammes isométriques de style 3D qui communiquent les agencements d'infrastructure, les configurations de racks et les niveaux de système plus clairement que les diagrammes 2D plats.
Sauvegarde automatique toutes les 5s
Le travail est enregistré automatiquement toutes les 5 secondes, éliminant le risque de perdre votre progression pendant les longues sessions de création de diagrammes.
Support hors ligne
Créez et modifiez des diagrammes sans connexion internet — tout le traitement s'effectue dans votre navigateur, sans nécessiter d'allers-retours avec un serveur.
Importation & Exportation JSON
Partagez des diagrammes sous forme de fichiers JSON portables ou importez des diagrammes existants pour les modifier sans être lié à un format propriétaire.
Aucun compte requis
L'application ne nécessite aucune inscription ni authentification de l'utilisateur, la rendant instantanément accessible à tous les membres de votre équipe.
Pourquoi exécuter FossFLOW avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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