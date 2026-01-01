Déployez Cleanuparr avec une installation en un clic.
Nettoyeur de file d'attente avancé pour la pile Servarr qui supprime automatiquement les téléchargements bloqués, échoués et malveillants.
Choisissez un pack VPS pour Cleanuparr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cleanuparr
Cleanuparr est un gestionnaire de téléchargement auto-hébergé conçu spécifiquement pour l'écosystème Servarr. Il se connecte à Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr, ainsi qu'à qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent, puis inspecte continuellement la file d'attente pour identifier et supprimer les téléchargements bloqués, coincés dans les métadonnées, trop lents, échouant à l'importation, ou correspondant à des schémas de logiciels malveillants connus tels que des fichiers suspects
.lnk et
.zipx.
Au-delà de l'hygiène de la file d'attente, Cleanuparr recherche de manière proactive les médias manquants et les mises à niveau de qualité non atteintes (cutoff-unmet), élague les seeds terminées, supprime les fichiers orphelins qui ne sont plus suivis par les arrs, et envoie des alertes à chaque suppression ou identification. L'exécuter sur votre propre VPS maintient votre automatisation média en ordre 24h/24, sans surveillance manuelle de la file d'attente.
Fonctionnalités clés de Cleanuparr
Nettoyage par frappe
Marquez les mauvais téléchargements avec des avertissements configurables et supprimez-les et bloquez-les automatiquement une fois qu'ils atteignent votre seuil.
Bloqueur de logiciels malveillants
Détecter et supprimer les torrents malveillants connus à l'aide de modèles maintenus par la communauté et d'une liste de blocage intégrée de types de fichiers suspects.
Intégration Servarr
Fonctionne avec Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr aux côtés de qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent en un seul endroit.
Recherche des éléments manquants et des mises à jour
Déclenche automatiquement des recherches d'éléments manquants et de mises à niveau de qualité non conformes au seuil, y compris le suivi personnalisé du score de format.
Nettoyage des orphelins et de l'amorçage
Supprime les téléchargements sans liens physiques ni références arr, élague les seeds de longue durée et prend en charge les flux de travail compatibles avec cross-seed.
Notifications en temps réel
Envoie des alertes à chaque frappe, suppression ou blocage via votre canal de notification préféré afin que rien ne passe inaperçu.
Pourquoi exécuter Cleanuparr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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