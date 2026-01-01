Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias de la corruption silencieuse. Il effectue des vérifications ffprobe, de nombre magique et de type MIME sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les futures analyses ignorent le contenu reconnu comme bon et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr maintient votre inventaire multimédia sous votre propre contrôle, sans limites d'API tierces et sans coût continu.