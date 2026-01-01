ClassicPress est un fork de WordPress géré par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il maintient la compatibilité avec la plupart des thèmes et plugins WordPress existants, ce qui en fait un chemin de migration simple pour les sites et les développeurs qui préfèrent un comportement CMS prévisible et stable plutôt que des changements d'interface constants.

L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et le calendrier des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress géré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.