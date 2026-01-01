Déployez SeaweedFS en un clic d'installation.
Système de fichiers distribué haute performance avec compatibilité API S3 pour stocker et servir des milliards de fichiers à grande échelle.
Choisissez un pack VPS pour SeaweedFS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SeaweedFS
SeaweedFS est un système de fichiers distribué open-source avec plus de 24 000 étoiles GitHub, optimisé pour stocker et récupérer efficacement un grand nombre de fichiers. Avec une API compatible S3 intégrée, il sert de remplacement direct à Amazon S3 dans les environnements auto-hébergés — tout outil ou SDK conçu pour S3 fonctionne avec SeaweedFS sans modification de code.
L'auto-hébergement du stockage d'objets sur votre VPS élimine les coûts par requête et par Go des fournisseurs de cloud tout en gardant les données sous votre contrôle total. SeaweedFS gère tout, des petites images téléchargées par les utilisateurs aux fichiers vidéo volumineux et aux archives de sauvegarde, avec la réplication et le codage d'effacement disponibles pour la protection des données.
Fonctionnalités clés de SeaweedFS
Compatibilité API S3
Toute application ou outil conçu pour Amazon S3 se connecte à SeaweedFS sans modification, permettant une intégration immédiate avec les flux de travail existants.
Gestion efficace des petits fichiers
Le moteur de stockage optimisé gère efficacement des milliards de petits fichiers — une faiblesse courante des systèmes de fichiers traditionnels et des backends de stockage à usage général.
Réplication des données
La réplication automatique sur les serveurs de volume assure la redondance afin que les données restent disponibles même si des nœuds de stockage individuels tombent en panne.
Codage par effacement
Réduit la surcharge de stockage par rapport à la réplication complète tout en maintenant l'intégrité des données pour les niveaux de stockage chaud et froid.
Prise en charge du montage FUSE
Montez SeaweedFS comme un système de fichiers natif sur les hôtes Linux, permettant aux applications qui s'attendent à un accès aux fichiers POSIX standard de lire et d'écrire directement.
Pourquoi exécuter SeaweedFS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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