Déployez Mongo Express avec une installation en un clic.
Interface d'administration basée sur le Web pour MongoDB qui vous permet de parcourir, modifier et gérer des bases de données via un navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Mongo Express
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mongo Express
Mongo Express est une interface utilisateur web légère et open source pour MongoDB, développée avec Node.js et Bootstrap 5. Elle vous permet de vous connecter à une instance MongoDB et de commencer immédiatement à parcourir les bases de données, explorer les collections, modifier les documents et exécuter des requêtes — le tout depuis un onglet de navigateur, sans nécessiter de client de base de données local. L'interface gère les opérations CRUD complètes sur les bases de données, les collections et les documents individuels, et prend en charge toute la gamme des types de données BSON afin que les documents soient affichés et modifiés avec précision.
L'auto-hébergement de Mongo Express aux côtés de votre base de données MongoDB sur un VPS maintient les deux services sur le même réseau privé, ainsi votre port de base de données n'est jamais exposé à Internet, tandis que l'interface d'administration reste accessible via HTTPS grâce à Traefik.
Fonctionnalités clés de Mongo Express
Opérations CRUD complètes
Créez, lisez, mettez à jour et supprimez des bases de données, des collections et des documents via une interface de navigateur épurée sans écrire de commandes shell.
Éditeur de document intégré
Modifiez les documents directement dans l'interface utilisateur avec une prise en charge complète des types BSON, de sorte que les valeurs comme ObjectId, Date et NumberLong soient gérées correctement.
Importation et exportation de collections
Importer et exporter les données de collection au format JSON pour les migrations, les sauvegardes ou le partage d'instantanés de jeux de données entre les environnements.
Gestion de l'index
Affichez, créez et supprimez des index sur n'importe quelle collection pour comprendre et optimiser les performances des requêtes sans quitter le navigateur.
Gestion de fichiers GridFS
Parcourez et gérez les fichiers volumineux stockés dans les buckets MongoDB GridFS directement via l'interface utilisateur.
Pourquoi exécuter Mongo Express avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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