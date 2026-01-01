Déployez pycsw en un clic.
Serveur de catalogue certifié OGC qui publie et découvre des métadonnées géospatiales via des standards ouverts.
Choisissez un pack VPS pour pycsw
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec pycsw
pycsw est un serveur open-source de service de catalogue OGC pour le Web (CSW) écrit en Python et utilisé par les infrastructures nationales de données spatiales, les institutions de recherche et les géoportails pour publier des métadonnées géospatiales. C'est une implémentation de référence OGC, entièrement conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU, permettant à d'autres catalogues et clients d'interopérer sans adaptateurs personnalisés.
L'auto-hébergement de pycsw sur votre VPS vous donne la pleine propriété de l'index de métadonnées qui soutient votre portail de données spatiales, sans dépendre d'un service de catalogue tiers. Le modèle est livré préconfiguré avec un dépôt SQLite pour des démarrages rapides et peut être reconfiguré pour des déploiements à grande échelle basés sur PostgreSQL ou PostGIS.
Fonctionnalités clés de pycsw
Serveur certifié OGC
Exécuter une implémentation de référence OGC conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0 et OGC API - Records, prête à l'emploi.
Plusieurs API de catalogue
Exposer le même référentiel de métadonnées via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU pour une large compatibilité client.
Support INSPIRE et ISO
Publier des enregistrements ISO 19115 / 19139 et activer le profil INSPIRE pour répondre aux exigences de la directive européenne sur les données spatiales.
Recherche fédérée
Configurez la recherche distribuée à travers les catalogues CSW distants afin qu'une seule requête atteigne vos enregistrements et les pairs fédérés simultanément.
Dépôts flexibles
Commencez avec le magasin SQLite intégré et passez à PostgreSQL, PostGIS ou d'autres backends pris en charge à mesure que le volume de vos enregistrements augmente.
Écosystème Python
Étendre le comportement via les plugins pycsw et s'intégrer avec la pile geopython plus large, y compris pygeoapi, OWSLib et GeoNode.
Pourquoi exécuter pycsw avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web