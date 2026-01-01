pycsw est un serveur open-source de service de catalogue OGC pour le Web (CSW) écrit en Python et utilisé par les infrastructures nationales de données spatiales, les institutions de recherche et les géoportails pour publier des métadonnées géospatiales. C'est une implémentation de référence OGC, entièrement conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU, permettant à d'autres catalogues et clients d'interopérer sans adaptateurs personnalisés.

L'auto-hébergement de pycsw sur votre VPS vous donne la pleine propriété de l'index de métadonnées qui soutient votre portail de données spatiales, sans dépendre d'un service de catalogue tiers. Le modèle est livré préconfiguré avec un dépôt SQLite pour des démarrages rapides et peut être reconfiguré pour des déploiements à grande échelle basés sur PostgreSQL ou PostGIS.