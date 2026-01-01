Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.

L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour gérer des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs solitaires et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.