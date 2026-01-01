Déployez Apache Guacamole en un clic.
Passerelle de bureau à distance sans client pour accéder aux connexions RDP, SSH, VNC et Telnet directement depuis votre navigateur web.
Choisissez un forfait VPS pour Apache Guacamole
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Guacamole
Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.
L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de saut central pour gérer des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs solitaires et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.
Caractéristiques principales de Apache Guacamole
Accès navigateur sans client
Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — aucun logiciel client, aucun plugin, aucune solution de contournement de pare-feu.
Prise en charge multi-protocole
Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes couvrent les besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.
Identifiants centralisés
Stockez les mots de passe des serveurs, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.
Gestion des utilisateurs et des groupes
Les autorisations basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion permettent aux grandes équipes de rester organisées à mesure que l'inventaire des connexions s'accroît.
Enregistrement et audit de session
L'enregistrement de session facultatif et les journaux d'activité détaillés permettent de vérifier facilement qui s'est connecté, où et ce qu'il a fait.
Pourquoi exécuter Apache Guacamole sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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