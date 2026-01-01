Déployez Apache Kvrocks en un clic.
Base de données clé-valeur basée sur disque et compatible avec le protocole Redis, qui stocke beaucoup plus de données par gigaoctet de RAM qu'un Redis en mémoire.
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Ce que vous pouvez construire avec Apache Kvrocks
Apache Kvrocks est une base de données clé-valeur NoSQL distribuée qui utilise le protocole RESP de Redis mais persiste les données sur disque via RocksDB au lieu de conserver l'ensemble des données en mémoire. Le résultat est une cible de remplacement directe pour tout client Redis qui peut gérer des ensembles de données considérablement plus grands sur le même matériel, idéal pour les charges de travail où Redis en mémoire devient trop coûteux.
Kvrocks prend en charge tous les principaux types de données Redis, les espaces de noms avec des jetons par locataire, la réplication asynchrone de binlog, Redis Sentinel pour le basculement et un mode cluster géré de manière centralisée. L'auto-hébergement de Kvrocks sur un VPS offre aux applications un stockage persistant compatible Redis avec un contrôle total sur le réglage de RocksDB, la compression et la disposition du stockage, sans la tarification des services gérés.
Caractéristiques principales de Apache Kvrocks
Compatible avec le protocole Redis
Fonctionne avec toutes les bibliothèques clientes Redis en utilisant le protocole RESP standard sur le port 6666 — les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles, les ensembles triés, les flux et les bitmaps se comportent tous comme Redis.
Stockage sur disque
Le moteur RocksDB persiste l'ensemble des données sur disque, de sorte que la capacité évolue avec le stockage au lieu de la RAM, contenant souvent des dizaines de fois plus de données par VPS que Redis.
Espaces de noms avec jetons
La prise en charge des espaces de noms multi-locataires attribue un jeton distinct à chaque base de données logique afin qu'une seule instance Kvrocks puisse être partagée en toute sécurité entre les applications.
Réplication asynchrone
La réplication de binlog de style MySQL diffuse les écritures vers les répliques pour la mise à l'échelle en lecture, la sauvegarde et la reprise après sinistre sans perturber le primaire.
Cluster et Sentinelle
Le mode cluster Redis natif et la compatibilité Redis Sentinel permettent le partitionnement horizontal et le basculement automatique à l'aide des outils Redis existants.
Pourquoi exécuter Apache Kvrocks sur Hostinger
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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