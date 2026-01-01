Déployez Outline avec une installation en un clic.
Base de connaissances et wiki open source moderne avec collaboration en temps réel, recherche puissante et édition Markdown élégante pour les équipes.
Choisissez un pack VPS pour Outline
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Outline
Outline est une base de connaissances rapide et collaborative, conçue pour les équipes qui apprécient à la fois un beau design et une édition fluide en temps réel. Construite autour d'un éditeur Markdown avec des commandes slash, des hiérarchies de documents imbriquées et une organisation basée sur des collections, elle offre aux équipes d'ingénierie, de produit et d'opérations un espace de travail structuré pour une documentation à la fois fonctionnelle et visuellement attrayante. L'historique des versions, les permissions granulaires et la prise en charge de plusieurs fournisseurs SSO la rendent adaptée aux organisations de toute taille.
L'auto-hébergement d'Outline sur votre propre VPS signifie l'absence de contraintes de prix par utilisateur — un nombre illimité de membres d'équipe pour un coût d'infrastructure fixe. Votre documentation et votre propriété intellectuelle restent sous votre contrôle, sans accès aux données par des tiers, tandis que PostgreSQL et Redis fonctionnent localement pour des performances optimales sans dépendances de services externes.
Fonctionnalités clés de Outline
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier le même document simultanément avec des commentaires et des suggestions en ligne, rendant les sprints de documentation et les cycles de révision fluides.
Recherche plein texte puissante
Recherchez instantanément dans tous les documents et collections, avec des résultats classés par pertinence afin que la bonne information apparaisse en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs minutes de navigation.
Authentification flexible
S'intègre avec Google, Slack, Azure AD, GitHub et les fournisseurs OIDC personnalisés, permettant aux équipes de se connecter avec leurs identifiants existants sans avoir à gérer des comptes séparés.
Historique des versions
Chaque modification de document est suivie avec visualisation des différences et restauration complète, offrant aux équipes un filet de sécurité pour les modifications accidentelles et une piste d'audit pour la conformité.
Organisation de la collection
Organisez les documents en hiérarchies imbriquées et en collections avec des contrôles de partage granulaires publics, d'équipe ou privés qui s'adaptent à toute structure d'équipe.
Pourquoi exécuter Outline avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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