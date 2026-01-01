Déployez OrangeHRM en un clic.
Système de gestion des ressources humaines open source pour gérer les employés, les congés, le recrutement et les processus RH.
Choisissez un pack VPS pour OrangeHRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OrangeHRM
OrangeHRM est une plateforme de gestion des ressources humaines entièrement open source utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie des RH — des dossiers des employés et de la gestion des congés aux évaluations de performance, aux pipelines de recrutement et au suivi du temps — dans une seule application auto-hébergée.
L'hébergement d'OrangeHRM sur votre propre VPS maintient toutes les données des employés, les informations de paie et les dossiers RH sous votre contrôle direct, sans frais SaaS par utilisateur. Vous obtenez un accès complet à la base de données pour des rapports personnalisés et des intégrations, tout en conservant la propriété complète des données sensibles de votre personnel.
Fonctionnalités clés de OrangeHRM
Gestion des employés
Maintenez un annuaire centralisé des employés avec l'historique des postes, les documents, les qualifications et la structure organisationnelle en un seul endroit.
Congés & assiduité
Gérez les droits aux congés, les flux d'approbation, les calendriers de jours fériés et les registres de présence pour l'ensemble de vos effectifs.
Module de recrutement
Suivez les offres d'emploi, les candidatures, les étapes d'entretien et les décisions d'embauche sans outil ATS séparé.
Évaluations de performance
Mener des cycles d'évaluation structurés avec fixation d'objectifs, feedback à 360 degrés et des flux de travail d'examen configurables.
Suivi du temps et des projets
Saisissez les feuilles de temps pour les projets et les clients, avec des flux d'approbation et des rapports exportables pour la facturation ou la paie.
Pourquoi exécuter OrangeHRM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA