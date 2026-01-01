OrangeHRM est une plateforme de gestion des ressources humaines entièrement open source utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie des RH — des dossiers des employés et de la gestion des congés aux évaluations de performance, aux pipelines de recrutement et au suivi du temps — dans une seule application auto-hébergée.

L'hébergement d'OrangeHRM sur votre propre VPS maintient toutes les données des employés, les informations de paie et les dossiers RH sous votre contrôle direct, sans frais SaaS par utilisateur. Vous obtenez un accès complet à la base de données pour des rapports personnalisés et des intégrations, tout en conservant la propriété complète des données sensibles de votre personnel.