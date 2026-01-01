Déployez Gonic en un clic.
Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec une compatibilité API Subsonic complète pour tout client Subsonic.
Choisissez un pack VPS pour Gonic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gonic
Gonic est un serveur Subsonic gratuit et open-source écrit en Go. Il vous offre un service de streaming musical personnel qui fonctionne avec des dizaines de clients compatibles Subsonic populaires — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, et bien d'autres — afin que vous puissiez écouter votre propre bibliothèque depuis n'importe quel appareil.
Conçu pour l'efficacité, Gonic gère des bibliothèques de dizaines de milliers de titres sans nécessiter de serveur de base de données dédié. Il prend en charge le transcodage audio à la volée, la gestion de podcasts, le scrobbling vers Last.fm et ListenBrainz, et l'accès multi-utilisateur avec des préférences par utilisateur. Il fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation comme un Raspberry Pi.
Fonctionnalités clés de Gonic
Compatible avec l'API Subsonic
Fonctionne dès la première utilisation avec tous les principaux clients Subsonic et OpenSubsonic, vous offrant un large choix d'applications mobiles et de bureau.
Transcodage à la volée
Convertit l'audio en tout format pris en charge en temps réel, permettant aux clients de demander le débit binaire et le codec adaptés à leur connexion.
Prise en charge du scrobbling
Scrobble automatiquement les écoutes vers Last.fm et ListenBrainz afin que votre historique d'écoute reste précis sur tous les clients.
Gestion de podcasts
Abonnez-vous aux flux de podcasts et gérez les téléchargements d'épisodes directement depuis le serveur, en gardant tout l'audio au même endroit.
Accès multi-utilisateurs
Créez des comptes séparés avec des profils de transcodage individuels et des contrôles d'accès pour le partage familial ou d'équipe.
Pourquoi exécuter Gonic avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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