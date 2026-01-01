Gonic est un serveur Subsonic gratuit et open-source écrit en Go. Il vous offre un service de streaming musical personnel qui fonctionne avec des dizaines de clients compatibles Subsonic populaires — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, et bien d'autres — afin que vous puissiez écouter votre propre bibliothèque depuis n'importe quel appareil.

Conçu pour l'efficacité, Gonic gère des bibliothèques de dizaines de milliers de titres sans nécessiter de serveur de base de données dédié. Il prend en charge le transcodage audio à la volée, la gestion de podcasts, le scrobbling vers Last.fm et ListenBrainz, et l'accès multi-utilisateur avec des préférences par utilisateur. Il fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation comme un Raspberry Pi.