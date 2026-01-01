SQLChat est un client SQL basé sur le chat qui se connecte à vos bases de données existantes et vous permet de les interroger en utilisant le langage naturel. Au lieu d'écrire du SQL à la main, vous décrivez ce que vous voulez en anglais simple et SQLChat le traduit en une requête SQL, l'exécute et renvoie les résultats — le tout au sein d'une interface conversationnelle. Il lit automatiquement le schéma de votre base de données afin que les requêtes générées fassent référence à de vrais noms de tables et de colonnes.

L'auto-hébergement de SQLChat sur votre VPS signifie que les identifiants de base de données et les résultats des requêtes ne quittent jamais votre propre infrastructure. La conception sans état et à service unique le rend léger et facile à maintenir, tandis que la prise en charge d'un point de terminaison d'IA personnalisé vous permet de router l'inférence via n'importe quel modèle compatible OpenAI.