Déployez SQLChat en un clic d'installation.
Client SQL conversationnel alimenté par l'IA qui interroge n'importe quelle base de données en utilisant l'anglais courant au lieu d'écrire du SQL.
Choisissez un pack VPS pour SQLChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SQLChat
SQLChat est un client SQL basé sur le chat qui se connecte à vos bases de données existantes et vous permet de les interroger en utilisant le langage naturel. Au lieu d'écrire du SQL à la main, vous décrivez ce que vous voulez en anglais simple et SQLChat le traduit en une requête SQL, l'exécute et renvoie les résultats — le tout au sein d'une interface conversationnelle. Il lit automatiquement le schéma de votre base de données afin que les requêtes générées fassent référence à de vrais noms de tables et de colonnes.
L'auto-hébergement de SQLChat sur votre VPS signifie que les identifiants de base de données et les résultats des requêtes ne quittent jamais votre propre infrastructure. La conception sans état et à service unique le rend léger et facile à maintenir, tandis que la prise en charge d'un point de terminaison d'IA personnalisé vous permet de router l'inférence via n'importe quel modèle compatible OpenAI.
Fonctionnalités clés de SQLChat
Requêtes en langage naturel
Décrivez ce que vous voulez en langage clair et SQLChat génère le SQL, l'exécute et renvoie les résultats sans que vous ayez besoin de connaître la syntaxe exacte.
Prise en charge de plusieurs bases de données
Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase et d'autres bases de données depuis une seule interface sans changer d'outils.
IA sensible au schéma
SQLChat lit automatiquement le schéma de votre base de données, permettant à l'IA de générer des requêtes précises qui référencent les noms réels des tables et des colonnes.
Point de terminaison d'IA personnalisé
Dirigez SQLChat vers n'importe quel point de terminaison d'API compatible OpenAI, y compris les modèles auto-hébergés via Ollama, pour maintenir l'inférence d'IA sur votre propre infrastructure.
Déploiement sans état
En mode utilisateur unique, SQLChat ne stocke aucune donnée côté serveur — les profils de connexion résident dans le navigateur, maintenant le déploiement léger sans dépendance de base de données.
Pourquoi exécuter SQLChat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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