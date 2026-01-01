Déployez SuggestArr en un clic.
Moteur de recommandation de médias automatisé qui analyse l'historique de visionnage et demande du contenu similaire via Seer.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SuggestArr
SuggestArr se connecte à votre serveur multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) et à votre instance Seer pour automatiser le cycle de découverte et de demande de médias. Il lit l'historique de visionnage récent, trouve des films et des émissions de télévision similaires via la base de données TMDb, et soumet automatiquement des demandes de téléchargement selon un calendrier configurable — bouclant la boucle entre ce que vous regardez aujourd'hui et ce qui apparaît dans votre bibliothèque demain.
Contrairement aux flux de travail de demande manuels, SuggestArr fonctionne sans surveillance. Un mode IA optionnel utilisant n'importe quelle API compatible OpenAI (y compris Ollama local) ajoute des recommandations hyper-personnalisées avec une recherche en langage naturel. La configuration s'effectue via un assistant d'interface utilisateur web après le déploiement — aucune information d'identification API n'est requise au moment du déploiement.
Fonctionnalités clés de SuggestArr
Analyse de l'historique de visionnage
Lit l'historique de lecture récent de Jellyfin, Plex ou Emby pour identifier ce que les utilisateurs regardent et proposer des candidats pertinents pour de nouvelles recommandations.
Soumission de demande automatisée
Envoie les requêtes média directement à votre instance Seer selon un calendrier cron configurable, sans aucune intervention manuelle requise après la configuration initiale.
Recommandations propulsées par TMDb
Découvre des titres similaires en utilisant l'API The Movie Database avec des filtres pour le genre, la note, l'année de sortie, la langue et la disponibilité en streaming.
Découverte propulsée par l'IA
L'intégration LLM optionnelle avec OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM offre des recommandations personnalisées et permet la recherche de médias en langage naturel.
Visionneuse de journaux en temps réel
Tableau de bord intégré avec des journaux filtrés en direct montrant exactement ce qui a été recommandé, demandé et ignoré lors de chaque exécution d'automatisation.
Pourquoi exécuter SuggestArr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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