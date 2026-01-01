Invio est une application de facturation rapide et ciblée, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle couvre le flux de travail essentiel de la facturation — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — dans une interface propre et légère qui se charge instantanément même sur du matériel modeste.

L'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS signifie que vos données financières ne touchent jamais un serveur tiers, sans frais par facture et sans coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous donnant la pleine propriété de vos registres commerciaux.