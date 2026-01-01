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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Shoutrrr

Shoutrrr est un outil de planification de médias sociaux open source conçu comme une alternative auto-hébergée à Buffer, Typefully et Hootsuite. Il vous permet de composer une publication une seule fois et de la mettre en file d'attente sur X (Twitter), Bluesky et LinkedIn depuis un tableau de bord unique, avec une gestion de la limite de caractères par réseau, des connexions de compte basées sur OAuth et un processus intégré qui publie les messages selon le calendrier en arrière-plan.

L'auto-hébergement de Shoutrrr sur votre VPS maintient les brouillons, les files d'attente planifiées et les comptes sociaux connectés au sein de votre propre infrastructure — sans tarification par utilisateur, sans quotas de publication et sans accès tiers à votre stratégie de contenu. La configuration SQLite par défaut s'exécute dans un seul conteneur, tandis que les volumes persistants garantissent que les téléchargements et les données survivent aux redéploiements.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Shoutrrr

Publication multi-réseaux

Rédigez une publication une seule fois et publiez-la simultanément sur X, Bluesky et LinkedIn, avec des limites de caractères par plateforme et un aperçu du rendu.

Planificateur d'arrière-plan

Un travailleur de file d'attente intégré et un planificateur cron publient vos publications à l'heure prévue sans avoir à garder un onglet de navigateur ouvert.

Liaison de compte OAuth

Connectez X et LinkedIn via OAuth 2.0 et Bluesky via un mot de passe d'application — les identifiants et les jetons restent au sein de votre propre déploiement.

SQLite par défaut

Livré dans un seul conteneur avec SQLite pour le stockage — aucune base de données externe ni cache à gérer, avec des mises à niveau optionnelles vers Postgres et Redis.

Mesures d'engagement

Les métriques intégrées capturent la performance des publications au fil du temps afin que vous puissiez comparer les réseaux et affiner votre stratégie sans outils d'analyse externes.

Pourquoi exécuter Shoutrrr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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