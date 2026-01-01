Déployez Shoutrrr en un clic.
Planificateur de médias sociaux open source auto-hébergé pour X, Bluesky et LinkedIn — écrivez une fois et publiez partout.
Choisissez un pack VPS pour Shoutrrr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shoutrrr
Shoutrrr est un outil de planification de médias sociaux open source conçu comme une alternative auto-hébergée à Buffer, Typefully et Hootsuite. Il vous permet de composer une publication une seule fois et de la mettre en file d'attente sur X (Twitter), Bluesky et LinkedIn depuis un tableau de bord unique, avec une gestion de la limite de caractères par réseau, des connexions de compte basées sur OAuth et un processus intégré qui publie les messages selon le calendrier en arrière-plan.
L'auto-hébergement de Shoutrrr sur votre VPS maintient les brouillons, les files d'attente planifiées et les comptes sociaux connectés au sein de votre propre infrastructure — sans tarification par utilisateur, sans quotas de publication et sans accès tiers à votre stratégie de contenu. La configuration SQLite par défaut s'exécute dans un seul conteneur, tandis que les volumes persistants garantissent que les téléchargements et les données survivent aux redéploiements.
Fonctionnalités clés de Shoutrrr
Publication multi-réseaux
Rédigez une publication une seule fois et publiez-la simultanément sur X, Bluesky et LinkedIn, avec des limites de caractères par plateforme et un aperçu du rendu.
Planificateur d'arrière-plan
Un travailleur de file d'attente intégré et un planificateur cron publient vos publications à l'heure prévue sans avoir à garder un onglet de navigateur ouvert.
Liaison de compte OAuth
Connectez X et LinkedIn via OAuth 2.0 et Bluesky via un mot de passe d'application — les identifiants et les jetons restent au sein de votre propre déploiement.
SQLite par défaut
Livré dans un seul conteneur avec SQLite pour le stockage — aucune base de données externe ni cache à gérer, avec des mises à niveau optionnelles vers Postgres et Redis.
Mesures d'engagement
Les métriques intégrées capturent la performance des publications au fil du temps afin que vous puissiez comparer les réseaux et affiner votre stratégie sans outils d'analyse externes.
Pourquoi exécuter Shoutrrr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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