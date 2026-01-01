Déployez MongoDB 4 en un clic.
Base de données NoSQL flexible orientée document pour les applications modernes avec des schémas dynamiques et des requêtes puissantes.
Choisissez un pack VPS pour MongoDB 4
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MongoDB 4
MongoDB est une base de données de documents open source leader qui stocke les données dans des documents flexibles de type JSON plutôt que dans des tables relationnelles rigides. La version 4.4 constitue une plateforme prête pour la production avec des transactions multi-documents ACID, un puissant framework d'agrégation et une évolutivité horizontale via le sharding. Grâce à son schéma dynamique, les structures de données des applications peuvent évoluer sans migrations complexes, ce qui en fait un choix naturel pour les workflows de développement modernes.
L'exécution de MongoDB sur votre propre VPS vous offre des performances d'E/S dédiées, un contrôle total de la configuration et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données cloud gérés. Vous pouvez ajuster l'allocation de mémoire, mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde personnalisées et connecter n'importe quelle application en utilisant les pilotes natifs disponibles pour tous les principaux langages de programmation.
Fonctionnalités clés de MongoDB 4
Modèle de données de document
Stockez des données hiérarchiques et imbriquées dans des documents uniques au lieu de les répartir sur plusieurs tables jointes, simplifiant ainsi le code d'application et les requêtes.
Transactions ACID
Les transactions ACID multi-documents garantissent la cohérence des données entre les collections, répondant aux exigences de fiabilité des données financières et commerciales critiques.
Framework d'agrégation
De puissants processus d'agrégation basés sur des pipelines traitent et transforment les données côté serveur, permettant des analyses complexes sans déplacer les données vers un système distinct.
Mise à l'échelle horizontale
Le partitionnement intégré distribue automatiquement les données sur plusieurs nœuds, mettant à l'échelle le débit d'écriture et le stockage à mesure que vos données croissent.
Langage de requête riche
Prend en charge la recherche plein texte, les requêtes géospatiales et le filtrage complexe avec des index secondaires optimisés pour chaque modèle d'accès.
Pourquoi exécuter MongoDB 4 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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