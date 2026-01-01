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Éditeur Markdown collaboratif open source en temps réel permettant aux équipes d'écrire, de réviser et de partager des documents ensemble.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec HedgeDoc

HedgeDoc est un éditeur Markdown collaboratif open source où plusieurs personnes peuvent écrire et modifier le même document simultanément avec suivi du curseur en temps réel et synchronisation instantanée. Au-delà du Markdown de base, il prend en charge les diagrammes intégrés via Mermaid et PlantUML, les formules mathématiques via KaTeX, les blocs de code avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, et un mode présentation qui transforme n'importe quelle note en diaporama.

L'auto-hébergement de HedgeDoc sur votre VPS maintient la documentation sensible, les décisions d'architecture interne et les notes propriétaires au sein de votre propre infrastructure — sans frais par utilisateur, sans accès de tiers aux données, et avec un contrôle total sur les méthodes d'authentification, y compris LDAP, OAuth et SAML pour les environnements d'entreprise.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de HedgeDoc

Collaboration en temps réel

Plusieurs auteurs modifient le même document simultanément avec des positions de curseur en temps réel et des mises à jour instantanées, ce qui maintient les équipes à distance synchronisées sans conflits de fusion.

Diagrammes & Mathématiques

Intégrez des diagrammes Mermaid, Graphviz et PlantUML ainsi que des expressions mathématiques KaTeX directement dans Markdown, ce qui rend HedgeDoc idéal pour la documentation technique et académique.

Mode Présentation

Convertissez n'importe quel document Markdown en diaporama en un seul clic, éliminant ainsi le besoin de logiciels de présentation distincts pour les présentations internes et les démonstrations.

Permissions flexibles

Définissez les documents comme publics, protégés ou privés et contrôlez qui peut les consulter, les commenter ou les modifier — des wikis communautaires ouverts aux spécifications internes confidentielles.

Support d'authentification d'entreprise

Intégrez avec LDAP, les fournisseurs OAuth, SAML et les comptes locaux afin que les équipes puissent se connecter avec leurs identifiants d'entreprise existants sans avoir à gérer des mots de passe distincts.

Pourquoi exécuter HedgeDoc avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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