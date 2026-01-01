Déployez Unleash avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités open source pour des déploiements de fonctionnalités sûrs et progressifs sur n'importe quelle pile technologique.
Choisissez un pack VPS pour Unleash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Unleash
Unleash est une plateforme de gestion de fonctionnalités open-source de niveau entreprise, utilisée par les équipes de plus de 1 000 organisations. Elle dissocie le déploiement de code de l'activation des fonctionnalités — déployez en production à tout moment et activez sélectivement des fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques, des déploiements progressifs ou des environnements via un plan de contrôle web, sans redéploiement.
L'auto-hébergement d'Unleash conserve toutes les configurations de drapeaux et les données de ciblage utilisateur au sein de votre propre infrastructure. Avec plus de 15 SDK officiels couvrant tous les principaux langages et frameworks, l'ensemble de votre organisation d'ingénierie peut adopter les drapeaux de fonctionnalités avec un flux de travail cohérent — des tests A/B et des versions canary aux interrupteurs d'urgence.
Fonctionnalités clés de Unleash
Déploiements progressifs
Exposer des fonctionnalités à un pourcentage configurable d'utilisateurs et étendre la couverture de manière incrémentale, en détectant les problèmes avant qu'ils n'affectent tout le monde.
Plus de 15 SDK officiels
Les SDK natifs pour Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android, et d'autres, permettent une évaluation rapide et locale des drapeaux.
Ciblage d'environnement
Maintenir des états de drapeaux indépendants par environnement — développement, staging, production — depuis un plan de contrôle unique sans dupliquer la configuration.
Stratégies d'activation
Ciblez par ID utilisateur, plage d'adresses IP, nom d'hôte ou champs de contexte personnalisés pour contrôler précisément qui voit chaque fonctionnalité.
Journal d'audit complet
Chaque modification de drapeau est enregistrée avec l'auteur et l'horodatage, vous offrant un historique complet pour le débogage et la conformité.
Pourquoi exécuter Unleash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.