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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec CKAN

CKAN est le principal système de gestion de données open source utilisé par les gouvernements nationaux, régionaux et municipaux, ainsi que par les institutions de recherche, pour alimenter les portails de données publiques. Il combine un catalogue de jeux de données structurés, des schémas de métadonnées riches, un moteur de recherche en texte intégral et un DataStore tabulaire qui expose les fichiers CSV et Excel téléchargés via une API REST interrogeable.

L'auto-hébergement de CKAN sur votre propre VPS garde chaque jeu de données, structure organisationnelle et jeton d'API sous votre contrôle, sans frais par jeu de données et sans accès tiers à vos enregistrements. La plateforme est hautement extensible grâce à des centaines de plugins communautaires couvrant la collecte de données (harvesting), les données spatiales, l'échange DCAT, l'authentification unique (single sign-on) et les schémas personnalisés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CKAN

Catalogue de jeux de données enrichi

Organisez les jeux de données en groupes et organisations avec des schémas de métadonnées personnalisés, des balises, des licences et un historique de révision complet par ressource.

API DataStore interrogeable

Les fichiers CSV et Excel téléchargés sont insérés dans un DataStore basé sur PostgreSQL qui permet le filtrage, le tri et les requêtes SQL via REST.

Recherche optimisée par Solr

Un index Solr dédié offre une recherche à facettes rapide à travers les titres, les descriptions, les balises et les champs personnalisés, même sur des portails contenant des millions d'enregistrements.

Récolteurs et DCAT

Extraire les métadonnées d'autres points d'accès CKAN, CSW et DCAT pour fédérer les jeux de données entre les institutions sans saisie manuelle.

Permissions granulaires

Les rôles basés sur l'organisation vous permettent de contrôler qui peut créer, modifier et publier des ensembles de données, avec des états de visibilité public, privé et brouillon par ressource.

Pourquoi exécuter CKAN sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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