Déployez Firefly en un clic.
Serveur VPN WireGuard simple avec une interface de gestion web pour créer et gérer des connexions VPN sécurisées sans expertise en réseau.
Choisissez un pack VPS pour Firefly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Firefly
Firefly est un serveur VPN WireGuard optimisé qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour gérer les clients, générer les configurations et surveiller les connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé opérationnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
Déployer Firefly sur votre propre VPS vous offre une adresse IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de qualité professionnelle sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.
Fonctionnalités clés de Firefly
Configuration client en un clic
Générez les configurations client WireGuard et les codes QR pour les appareils mobiles directement depuis l'interface web — aucune connaissance de la ligne de commande n'est requise.
Certificats SSL automatiques
Firefly fournit automatiquement des certificats SSL gratuits, sécurisant l'interface de gestion sans aucune configuration manuelle de certificat.
Clients multiplateformes
Fonctionne avec tous les clients WireGuard officiels sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux — connectez n'importe quel appareil avec un seul fichier de configuration.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord affiche les connexions actives et l'utilisation de la bande passante par client afin que vous sachiez toujours qui est connecté et la quantité de trafic qu'ils utilisent.
Pas besoin de WireGuard système
Fonctionne entièrement dans Docker sans nécessiter l'installation de WireGuard sur le système d'exploitation hôte, simplifiant le déploiement et maintenant le système hôte propre.
Pourquoi exécuter Firefly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes