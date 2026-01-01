Firefly est un serveur VPN WireGuard optimisé qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour gérer les clients, générer les configurations et surveiller les connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé opérationnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.

Déployer Firefly sur votre propre VPS vous offre une adresse IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de qualité professionnelle sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.