Déployez Marreta, installation en un clic.
Proxy de contenu web auto-hébergé qui récupère et nettoie les articles pour une lecture sans distraction et sans suivi.
Choisissez un pack VPS pour Marreta
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Marreta
Marreta est un proxy web auto-hébergé qui récupère et traite les pages web pour fournir des versions propres et lisibles, dépourvues de cookies de suivi, de publicités et de barrières d'accès. Il normalise les URL, supprime le bruit de la sortie HTML et met en cache les résultats localement afin que les lectures répétées soient instantanées. Des règles personnalisées par domaine vous permettent d'affiner la manière dont les sites spécifiques sont nettoyés et rendus.
Exécuter Marreta sur votre propre VPS signifie que tout le traitement s'effectue sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun service de lecture tiers ne reçoit votre historique de navigation. Le résultat est une alternative privée, rapide et autonome aux proxys de lecture basés sur le cloud, sans limites d'utilisation et sans données quittant votre serveur.
Fonctionnalités clés de Marreta
Nettoyage et normalisation des URL
Supprime les paramètres de suivi, les redirections et le bruit des requêtes des URL avant de les récupérer, produisant des liens canoniques propres à chaque fois.
Récupération de contenu sans cookies
Récupère les pages sans cookies ni en-têtes d'identification, en contournant les pop-ups de consentement aux cookies et les portails d'accès basés sur les cookies.
Optimisation HTML
Supprime les publicités, les scripts, les pop-ups et les éléments non liés au contenu pour offrir une version propre et à chargement rapide de la page.
Mise en cache intelligente
Met en cache les pages traitées localement afin que les visites répétées reviennent immédiatement sans récupérer ni retraiter la page source.
Règles personnalisées par domaine
Appliquez la suppression de CSS spécifique au site, l'injection de JavaScript et les règles d'en-tête ou de cookie personnalisées pour affiner la sortie pour n'importe quel domaine.
Accès à l'API JSON
Chaque URL traitée est également disponible sous forme de réponse API JSON, ce qui facilite l'intégration de Marreta dans les flux de travail d'automatisation.
Pourquoi exécuter Marreta avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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