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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Linkding

Linkding est un gestionnaire de favoris épuré et auto-hébergé, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. L'interface épurée maintient l'attention sur vos favoris plutôt que sur l'outil lui-même.

L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS préserve la confidentialité totale de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Linkding

Organisation par balises

Organisez les favoris avec des balises hiérarchiques et l'autocomplétion pour catégoriser et récupérer rapidement les liens enregistrés.

Recherche plein texte

Recherchez parmi les titres de signets, les descriptions et le contenu des pages archivées pour trouver exactement ce que vous avez enregistré.

Archivage automatique

Archivez des instantanés de pages complètes lors de l'enregistrement afin que le contenu mis en signet reste accessible même lorsque les URL d'origine disparaissent.

Extensions de navigateur

Enregistrez des pages sur Linkding directement depuis votre navigateur grâce à des extensions dédiées pour Chrome et Firefox.

Accès à l'API REST

Automatisez la gestion des signets et intégrez-vous à d'autres outils grâce à une API REST propre.

Pourquoi exécuter Linkding avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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