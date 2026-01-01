Déployez Wiki.js en un clic.
Plateforme wiki open-source moderne avec édition WYSIWYG, recherche plein texte, contrôle de version et prise en charge de l'authentification multiple.
Choisissez un pack VPS pour Wiki.js
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wiki.js
Wiki.js est une plateforme wiki moderne, auto-hébergée, basée sur Node.js et supportée par PostgreSQL. Elle offre un éditeur visuel WYSIWYG en plus de la prise en charge de Markdown, une recherche plein texte, un historique des versions pour chaque page et des politiques de contrôle d'accès granulaires — ce qui la rend adaptée aux bases de connaissances personnelles comme à la documentation d'entreprise.
L'auto-hébergement de Wiki.js sur un VPS permet de garder la documentation privée et accessible sans abonnement SaaS. Elle s'intègre avec LDAP, OAuth, SAML et des dizaines de fournisseurs d'authentification externes, prend en charge plus de 40 langues d'interface et propose des backends de stockage basés sur des modules, y compris Git et le stockage d'objets cloud.
Fonctionnalités clés de Wiki.js
Options d'édition avancées
Écrivez avec un éditeur WYSIWYG visuel, du Markdown simple ou un éditeur AsciiDoc, selon vos préférences et votre niveau de compétence.
Recherche en texte intégral
Trouvez n'importe quel contenu instantanément sur toutes les pages wiki grâce à une indexation plein texte rapide et précise, alimentée par le backend PostgreSQL.
Historique des versions
Chaque modification de page est versionnée, vous permettant de comparer les changements au fil du temps et de restaurer toute version précédente du contenu.
Contrôle d'accès
Définissez des autorisations de lecture et d'écriture granulaires par page, groupe ou section pour contrôler qui peut consulter ou modifier chaque partie du wiki.
Intégration multi-authentification
Connectez-vous à LDAP, OAuth 2.0, SAML, ou à l'un des dizaines de fournisseurs de connexion sociale pour une authentification utilisateur centralisée.
Pourquoi exécuter Wiki.js avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.