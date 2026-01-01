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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PsiTransfer

PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open-source pour partager des fichiers via des liens de téléchargement expirables — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en compartiments de téléchargement avec des périodes de rétention configurables allant d'un téléchargement unique à une expiration de 8 semaines. Chaque compartiment peut être optionnellement protégé par mot de passe avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.

L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS maintient la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de PsiTransfer

Liens de téléchargement expirant

Définissez la durée de conservation, d'un téléchargement unique à 8 semaines — les fichiers et leurs liens sont automatiquement supprimés lorsqu'ils expirent.

Aucun compte requis

Les destinataires téléchargent les fichiers directement à partir d'un lien partageable sans avoir à s'inscrire ou à se connecter à un service.

Espaces de stockage protégés par mot de passe

Sécurisez tout téléchargement avec des mots de passe de compartiment chiffrés AES afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers partagés.

Téléversements reprenables

Les téléversements de fichiers volumineux reprennent automatiquement après des interruptions de réseau grâce au protocole tus.io, évitant ainsi les échecs de transfert sur les connexions lentes.

Téléchargement groupé d'archives

Les destinataires peuvent télécharger tous les fichiers d'un compartiment sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz en un clic, sans télécharger les fichiers individuellement.

Tableau de bord admin

Surveiller tous les buckets actifs, afficher l'utilisation du stockage et supprimer les téléchargements depuis un panneau d'administration protégé par mot de passe à l'adresse /admin.

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