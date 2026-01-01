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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Grafana

Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries temporelles en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données de chaque recoin de leur infrastructure dans une interface unifiée unique.

L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège tout en conservant les configurations de tableau de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes surveillant les systèmes internes qui ne sont pas accessibles depuis l'internet public.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Grafana

Plus de 100 sources de données

Connectez Grafana à Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, aux fournisseurs de services cloud et à des dizaines d'autres sans écrire d'adaptateurs personnalisés.

Bibliothèque de visualisation riche

Choisissez parmi des graphiques, des cartes thermiques, des histogrammes, des géocartes, des panneaux de statistiques et des centaines de plugins communautaires pour présenter chaque métrique dans le format le plus intuitif.

Alertes puissantes

Définissez des alertes basées sur des seuils ou la détection d'anomalies et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails, les webhooks et plus encore à partir d'un moteur d'alerte unique.

Gabarits de tableau de bord

Utilisez des variables et des requêtes de modèle pour créer un tableau de bord unique et réutilisable qui filtre dynamiquement par hôte, service, région ou toute autre dimension.

Observabilité unifiée

Corrélez les métriques, les logs et les traces distribuées côte à côte sur une seule plateforme, réduisant le temps moyen de diagnostic et de résolution des incidents.

Pourquoi exécuter Grafana avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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