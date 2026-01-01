Déployez Grafana en un clic.
Plateforme open source d'observabilité leader pour la visualisation des métriques, des journaux et des traces depuis n'importe quelle source de données.
Choisissez un pack VPS pour Grafana
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grafana
Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries temporelles en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données de chaque recoin de leur infrastructure dans une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège tout en conservant les configurations de tableau de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes surveillant les systèmes internes qui ne sont pas accessibles depuis l'internet public.
Fonctionnalités clés de Grafana
Plus de 100 sources de données
Connectez Grafana à Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, aux fournisseurs de services cloud et à des dizaines d'autres sans écrire d'adaptateurs personnalisés.
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi des graphiques, des cartes thermiques, des histogrammes, des géocartes, des panneaux de statistiques et des centaines de plugins communautaires pour présenter chaque métrique dans le format le plus intuitif.
Alertes puissantes
Définissez des alertes basées sur des seuils ou la détection d'anomalies et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails, les webhooks et plus encore à partir d'un moteur d'alerte unique.
Gabarits de tableau de bord
Utilisez des variables et des requêtes de modèle pour créer un tableau de bord unique et réutilisable qui filtre dynamiquement par hôte, service, région ou toute autre dimension.
Observabilité unifiée
Corrélez les métriques, les logs et les traces distribuées côte à côte sur une seule plateforme, réduisant le temps moyen de diagnostic et de résolution des incidents.
Pourquoi exécuter Grafana avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision