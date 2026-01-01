Gitea est une plateforme d'hébergement Git légère et open-source qui offre aux équipes un espace de code privé sans la complexité des plateformes DevOps plus importantes. Elle propose la gestion des dépôts, les requêtes de tirage, le suivi des problèmes, les revues de code et l'accès SSH via une interface web épurée — et fonctionne confortablement sur des ressources serveur modestes.

Héberger Gitea sur votre VPS signifie que votre code source et vos données de collaboration restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Ce déploiement associe Gitea à une base de données MySQL pour un stockage fiable et une persistance des données et inclut le transfert de port SSH afin que les développeurs puissent pousser et tirer en utilisant les flux de travail Git standards.