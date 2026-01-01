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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DuckDNS

Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit auquel des millions d'utilisateurs de home lab et d'adeptes de l'auto-hébergement font confiance pour maintenir un accès fiable à leurs serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant continuellement votre IP publique et en mettant à jour le sous-domaine choisi dès qu'elle change — le tout gratuitement.

Ce template exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui conférant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages, de sorte que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne sont jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine le besoin de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DuckDNS

Mises à jour IP automatiques

Détecte lorsque votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, maintenant un accès ininterrompu.

Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6

Fonctionne avec les deux familles d'adresses, afin que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de la version IP par votre FAI.

Plusieurs sous-domaines

Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.

Fonctionnement permanent du VPS

L'exécution sur un VPS garantit que les mises à jour se déclenchent à l'heure 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd l'alimentation.

Configuration persistante

Stocke vos paramètres de jeton et de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.

Pourquoi exécuter DuckDNS avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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