Warracker est une application de suivi de garantie open source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord unique auto-hébergé. Au lieu de chercher dans les fils de discussion par e-mail, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.

L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce aux notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est toujours valide.