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Système de gestion des garanties auto-hébergé pour suivre les garanties de produits, les reçus et les réclamations en un seul endroit.

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8 Go de RAM
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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Warracker

Warracker est une application de suivi de garantie open source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord unique auto-hébergé. Au lieu de chercher dans les fils de discussion par e-mail, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.

L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce aux notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est toujours valide.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Warracker

Alertes d'expiration de garantie

Recevez des notifications par e-mail et push via plus de 100 services, y compris Telegram, Slack et Discord, avant l'expiration des garanties.

Stockage de documents

Téléchargez et joignez les reçus, factures et manuels directement à chaque dossier de garantie pour les retrouver instantanément en cas de besoin.

Suivi du cycle de vie des réclamations

Gérez les réclamations de garantie de bout en bout avec des mises à jour de statut et une visibilité complète sur l'ensemble du processus de réclamation.

Recherche et filtrage avancés

Trouvez instantanément n'importe quelle garantie par nom de produit, numéro de série, fournisseur ou étiquettes personnalisées dans l'ensemble de votre catalogue.

Accès multi-utilisateur

Partagez les dossiers de garantie au sein d'une équipe ou d'un foyer grâce à des autorisations basées sur les rôles et des contrôles de gestion administrateur.

Importation et exportation CSV

Migrez les enregistrements de garantie existants depuis des feuilles de calcul via l'importation CSV et exportez vos données à tout moment pour une portabilité totale.

Pourquoi exécuter Warracker avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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