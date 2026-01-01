Déployez PicoClaw en un clic.
Assistant IA ultra-léger écrit en Go avec prise en charge native de MCP et plus de 30 intégrations de fournisseurs LLM.
Choisissez un pack VPS pour PicoClaw
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PicoClaw
PicoClaw est un assistant IA open source indépendant initié par Sipeed et entièrement écrit en Go à partir de zéro. Le projet a été reconstruit grâce à un processus d'auto-amorçage — l'agent IA lui-même a piloté la migration de l'architecture et l'optimisation du code — produisant un seul binaire statique qui démarre en moins d'une seconde et fonctionne sur un seul cœur de CPU.
Conçu pour être minuscule, rapide et déployable partout, PicoClaw exécute les mêmes charges de travail que des frameworks d'agents beaucoup plus lourds tout en consommant environ 10 Mo de RAM. L'auto-hébergement du lanceur sur un VPS vous offre une console basée sur navigateur, une configuration persistante et une passerelle à long terme qui connecte votre LLM choisi à Telegram, Discord, Matrix, WeChat et à tout serveur MCP vers lequel vous le dirigez.
Fonctionnalités clés de PicoClaw
Empreinte ultra-faible
L'utilisation de la mémoire centrale inférieure à 10 Mo et des temps de démarrage inférieurs à la seconde signifient qu'un seul VPS peut héberger PicoClaw aux côtés du reste de votre pile sans surcharge mesurable.
Lanceur de console web
Le lanceur basé sur navigateur sur le port 18800 vous guide à travers la configuration du fournisseur, du canal et de la passerelle sans modifier manuellement les fichiers JSON.
Prise en charge native de MCP
L'intégration de première classe du protocole de contexte de modèle vous permet de connecter n'importe quel serveur MCP pour étendre les capacités de l'agent sans écrire de plugins personnalisés.
Plus de 30 fournisseurs de LLM
Utilisez OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, et plus encore via une seule configuration model_list.
Passerelle multicanal
Une passerelle persistante expose votre agent via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat et WeCom à partir d'un déploiement unique.
Routage intelligent des modèles
Le routage basé sur des règles envoie les requêtes simples vers des modèles légers et les requêtes complexes vers des modèles phares, réduisant ainsi les dépenses API sans compromettre la qualité.
Pourquoi exécuter PicoClaw avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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