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Plateforme e-commerce open source ASP.NET qui propulse des milliers de boutiques en ligne avec un panneau d'administration complet et plus de 1 700 extensions de marketplace.

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CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
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CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec nopCommerce

nopCommerce est la plateforme de commerce électronique basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Construite sur ASP.NET Core, elle est livrée avec un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des remises et de l'expédition, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server dès l'installation.

L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marché nopCommerce, permettant aux marchands d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients et aucun frais par vente, quel que soit le volume de revenus.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de nopCommerce

Panneau d'administration complet

Gérez les produits, les catégories, les commandes, les clients, les remises et les règles d'expédition à partir d'un tableau de bord d'administration complet unique.

Prise en charge multi-boutiques

Gérez plusieurs boutiques indépendantes à partir d'une seule installation nopCommerce, chacune avec son propre catalogue, ses prix et son thème.

Écosystème de plugins de la place de marché

Étendez votre boutique avec des passerelles de paiement, des transporteurs, des intégrations ERP et des thèmes personnalisés parmi plus de 1 700 extensions de la place de marché.

Vente internationale

La gestion multi-devises, multilingue et fiscale intégrée facilite la vente aux clients de n'importe quel pays.

Outils SEO et marketing

Les fonctionnalités SEO intégrées, la récupération de paniers abandonnés, les points de fidélité et les outils de tarification promotionnelle génèrent du trafic et des achats répétés.

Pourquoi exécuter nopCommerce avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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