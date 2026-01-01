Umami est une plateforme d'analyse web rapide et open source qui suit le trafic des sites web sans cookies, sans empreinte numérique et sans partage de données inter-sites. Il est conforme au RGPD par défaut, ce qui en fait une alternative directe à Google Analytics pour les équipes qui privilégient la confidentialité des visiteurs et la propriété des données.

L'auto-hébergement d'Umami sur un VPS signifie que toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure sans accès tiers. Une seule installation basée sur PostgreSQL peut suivre plusieurs sites web, des événements personnalisés et des campagnes UTM grâce à un tableau de bord clair et en temps réel, accessible à toute votre équipe.