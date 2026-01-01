Déployez Umami Analytics en un clic.
Alternative d'analyse web open source axée sur la confidentialité à Google Analytics, sans cookies et conforme au RGPD par défaut.
Choisissez un pack VPS pour Umami Analytics
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Umami Analytics
Umami est une plateforme d'analyse web rapide et open source qui suit le trafic des sites web sans cookies, sans empreinte numérique et sans partage de données inter-sites. Il est conforme au RGPD par défaut, ce qui en fait une alternative directe à Google Analytics pour les équipes qui privilégient la confidentialité des visiteurs et la propriété des données.
L'auto-hébergement d'Umami sur un VPS signifie que toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure sans accès tiers. Une seule installation basée sur PostgreSQL peut suivre plusieurs sites web, des événements personnalisés et des campagnes UTM grâce à un tableau de bord clair et en temps réel, accessible à toute votre équipe.
Fonctionnalités clés de Umami Analytics
Suivi sans cookies
Umami collecte des analyses sans cookies ni identifiants persistants, garantissant la conformité RGPD et CCPA dès la première utilisation.
Support multi-site
Suivez un nombre illimité de sites web à partir d'une seule installation Umami, avec des tableaux de bord séparés et des données isolées pour chaque propriété.
Événements personnalisés
Suivez les clics sur les boutons, les soumissions de formulaires, les téléchargements et toute interaction utilisateur personnalisée au-delà des vues de page standard.
Tableau de bord en temps réel
Consultez le nombre de visiteurs en direct, les pages principales, les sources de référence et la répartition par appareil, mis à jour en temps réel sans rafraîchissement de la page.
Suivi de campagne UTM
Mesurez les performances des campagnes marketing en suivant les paramètres UTM sur tous vos sites web suivis.
Pourquoi exécuter Umami Analytics avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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