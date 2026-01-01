Déployez Isso en un clic.
Serveur de commentaires léger et auto-hébergé pour les blogs et les sites statiques, exempt de suivi tiers.
Choisissez un pack VPS pour Isso
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Isso
Isso est un serveur de commentaires léger et auto-hébergé, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus et aux services tiers similaires. Il stocke tous les commentaires dans une base de données SQLite sur votre propre serveur, éliminant ainsi les pixels de suivi tiers et les dépendances JavaScript externes des navigateurs de vos visiteurs.
Contrairement aux services de commentaires basés sur le cloud qui monétisent les données des utilisateurs, Isso conserve les commentaires de vos lecteurs sur une infrastructure que vous possédez. Il prend en charge le formatage Markdown, les fils de discussion de commentaires, les notifications par e-mail, les files d'attente de modération et une interface d'administration intégrée — tout ce qui est nécessaire pour une configuration de commentaires professionnelle sans les compromis sur la vie privée des services hébergés.
Fonctionnalités clés de Isso
Confidentialité par défaut
Tous les commentaires sont stockés dans votre propre base de données SQLite, sans aucun script de suivi tiers ni analyse injectés dans les navigateurs de vos visiteurs.
Markdown dans les commentaires
Les lecteurs peuvent formater leurs commentaires avec Markdown, y compris le gras, l'italique, les liens et les blocs de code, sans aucune configuration supplémentaire.
Notifications par e-mail
Recevez des alertes par e-mail pour les nouveaux commentaires et réponses via SMTP, vous tenant informé sans obliger les lecteurs à créer des comptes.
Modération des commentaires
Mettre les commentaires en file d'attente de modération avant publication, avec approbation automatique facultative pour les adresses e-mail précédemment vérifiées.
Interface web d'administration
L'interface d'administration intégrée et protégée par mot de passe vous permet d'approuver, de modifier ou de supprimer tout commentaire sans toucher directement à la base de données.
Pourquoi exécuter Isso avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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