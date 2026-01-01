Déployez MapStore en un clic.
Cadre WebGIS open source pour la création de cartes interactives, de tableaux de bord et de géohistoires 3D à partir de toute source de données.
Choisissez un pack VPS pour MapStore
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MapStore
MapStore est un produit WebGIS open source développé par GeoSolutions qui permet aux équipes de créer, enregistrer et partager des cartes interactives, des tableaux de bord et des géohistoires immersives directement dans le navigateur. Il prend en charge l'ensemble des standards OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) et s'intègre nativement avec GeoServer, MapServer, les services ArcGIS REST et tout backend géospatial conforme aux standards.
Basé sur OpenLayers, Leaflet et CesiumJS, MapStore unifie les visualiseurs 2D et 3D, une table d'attributs riche, des widgets de cartographie et un gestionnaire de contexte pour adapter les applications cartographiques à différents groupes d'utilisateurs. L'auto-hébergement sur un VPS dédié permet de garder les couches propriétaires, les fonds de carte et les analyses sous votre contrôle tout en évitant la tarification par utilisateur des plateformes SIG hébergées.
Fonctionnalités clés de MapStore
Cartes et tableaux de bord
Créez des cartes 2D interactives et des tableaux de bord de données avec des graphiques, des compteurs et des widgets de texte qui se mettent à jour à partir de couches WMS, WFS et WPS en direct.
GéoHistoires 3D
Créez des géohistoires narratives avec des scènes 3D alimentées par CesiumJS, des animations de survol et des médias intégrés pour communiquer des données spatiales à des publics non-SIG.
Normes OGC
Le support natif pour WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW et les tuiles 3D connecte MapStore à GeoServer, MapServer et à tout service géospatial conforme.
Gestionnaire de contexte
Configurez des contextes d'application qui exposent des barres d'outils, des plugins et des couches personnalisés à des groupes d'utilisateurs spécifiques sans dupliquer la base de code.
Intégration de catalogue
Rechercher et importer des couches depuis les catalogues CSW, WMS, WMTS, TMS et ArcGIS REST directement dans le compositeur de cartes, accélérant la découverte de données.
Table d'attributs
Interrogez, filtrez et modifiez les attributs d'entités vectorielles à l'aide d'un tableau de style feuille de calcul qui se synchronise en temps réel avec la symbologie et les sélections de la carte.
Pourquoi exécuter MapStore avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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