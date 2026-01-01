Déployez OmniTools en un clic.
Suite d'utilitaires web auto-hébergée avec plus de 80 outils pour l'édition d'images, la manipulation de PDF, la conversion vidéo et la transformation de données.
Choisissez un pack VPS pour OmniTools
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OmniTools
OmniTools regroupe plus de 80 utilitaires basés sur le navigateur en une seule application auto-hébergée, éliminant le besoin de visiter de multiples sites de conversion en ligne dispersés. Retouche d'images, fusion de PDF, découpage vidéo, formatage JSON, génération de codes QR et bien plus encore sont tous disponibles depuis une interface unique et cohérente, sans limites de taille de fichier ni fonctionnalités payantes.
Puisque tout le traitement s'effectue directement dans le navigateur, aucun fichier n'est jamais téléchargé sur le serveur. L'auto-hébergement d'OmniTools signifie que les documents sensibles restent sur votre réseau, que votre équipe dispose d'un outil propre et sans publicité accessible depuis n'importe quel appareil, et que vous éliminez les risques de confidentialité liés aux sites web de conversion publics.
Fonctionnalités clés de OmniTools
Traitement côté navigateur
Toutes les opérations sur les fichiers s'exécutent localement dans le navigateur — rien n'est envoyé au serveur, assurant ainsi la confidentialité des documents sensibles.
Outils Image et PDF
Redimensionnez, convertissez et compressez des images ; fusionnez, divisez et annotez des PDF sans installer de logiciel de bureau.
Vidéo & Audio Utilitaires
Rogner des vidéos, extraire des pistes audio et convertir au format GIF directement dans le navigateur.
Outils de données pour développeurs
Formatez du JSON, convertissez entre CSV et JSON, validez du XML, et encodez ou décodez des URL en un seul endroit.
Sans publicités ni murs de paiement
L'auto-hébergement offre une interface épurée et sans distraction, avec plus de 80 outils entièrement disponibles sans frais supplémentaires.
Pourquoi exécuter OmniTools avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.