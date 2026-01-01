Déployez GIMP en un clic.
Éditeur d'images professionnel open-source accessible depuis n'importe quel navigateur via une interface de bureau à distance.
Choisissez un pack VPS pour GIMP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur d'images matricielles gratuit et open source, doté d'un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur des calques, la peinture numérique et la conception graphique dans une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, ainsi votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.
Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources dédiées en CPU et RAM gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.
Fonctionnalités clés de GIMP
Accès par navigateur
Accédez à un espace de travail GIMP complet depuis n'importe quel navigateur moderne via KasmVNC — aucune installation locale n'est requise sur aucun appareil.
Outils de retouche avancés
Retouche photo professionnelle, correction des couleurs, mappage des tons et outils de correction pour les photographes et les designers.
Composition de calques
Édition basée sur les calques avec masques, modes de fusion et regroupement pour des compositions d'images complexes.
Automatisation de scripts
Les scripts Script-Fu et Python-Fu automatisent les tâches répétitives et permettent le traitement par lots de grands ensembles d'images.
Prise en charge étendue des formats
Ouvrez, modifiez et exportez des centaines de formats de fichier, y compris PSD, TIFF, WebP et RAW, sans outils de conversion.
Pourquoi exécuter GIMP avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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