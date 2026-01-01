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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur d'images matricielles gratuit et open source, doté d'un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur des calques, la peinture numérique et la conception graphique dans une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, ainsi votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.

Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources dédiées en CPU et RAM gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de GIMP

Accès par navigateur

Accédez à un espace de travail GIMP complet depuis n'importe quel navigateur moderne via KasmVNC — aucune installation locale n'est requise sur aucun appareil.

Outils de retouche avancés

Retouche photo professionnelle, correction des couleurs, mappage des tons et outils de correction pour les photographes et les designers.

Composition de calques

Édition basée sur les calques avec masques, modes de fusion et regroupement pour des compositions d'images complexes.

Automatisation de scripts

Les scripts Script-Fu et Python-Fu automatisent les tâches répétitives et permettent le traitement par lots de grands ensembles d'images.

Prise en charge étendue des formats

Ouvrez, modifiez et exportez des centaines de formats de fichier, y compris PSD, TIFF, WebP et RAW, sans outils de conversion.

Pourquoi exécuter GIMP avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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